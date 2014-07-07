Комитет конкурентной политики Республики Крым объявил два конкурса на подготовку генеральных планов для четырех городов и десяти районов полуострова. Об этом сообщает Крыминформ, - передает Керчь.ФМ

Начальная (максимальная) стоимость одного контракта составляет 80 млн рублей. Победитель должен будет подготовить генпланы Кировского, Красногвардейского, Ленинского, Первомайского, Раздольненского и Черноморского районов Крыма и города Щелкино.

Стоимость второго контракта почти 70 млн рублей. За эти деньги необходимо подготовить генеральные планы Алушты, Евпатории, Бахчисарая, Белогорска, а также муниципальных образований Бахчисарайского, Белогорского и Сакского районов.

Согласно требованиям заказчиков, генпланы Алушты и муниципальных образований Красногвардейского и Ленинского районов необходимо разработать в течение двух месяцев с момента заключения контракта, Бахчисарая и поселений Бахчисарайского района – до 20 декабря, Белогорска – до 18 ноября, поселений Белогорского района – до 30 октября, Евпатории – 8 декабря 2017 года, поселений Кировского района – до 1 сентября, Первомайского района – до 10 декабря, Раздольненского района – до 31 октября, Сакского района – в течение двух месяцев с момента заключения контракта, но не позднее 1 декабря 2017 года, Щелкино – до 1 ноября, а населенных пунктов Черноморского района – согласно муниципальному контракту.

В качестве источника финансирования указана субсидия из федерального бюджета бюджету Республики Крым на софинансирование расходных обязательств Республики Крым в рамках реализации мероприятий ФЦП «Социально-экономическое развитие Республики Крым и Севастополя до 2020 года».

Рассмотрение заявок участников состоится 21 и 25 августа текущего года.

Напомним, керчане уже обсудили проект Генерального плана города