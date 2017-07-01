В Территориальном отделе по г. Керчи и Ленинскому району Межрегионального управления Роспотребнадзора по РК рассказали сайту Керчь.ФМ о контроле за оборотом пестицидов и агрохимикатов.
«Территориальный отдел по Керчи и Ленинскому району Межрегионального управления Роспотребнадзора доводит до сведения граждан и субъектов хозяйствования, занимающихся реализацией пестицидов и агрохимикатов, что в настоящее время на потребительском рынке реализуются пестициды и агрохимикаты, предназначенные для применения в личных подсобных хозяйствах, с нарушениями требования законодательства в области безопасного обращения с пестицидами и агрохимикатами.
Согласно действующему законодательству при реализации пестицидов и агрохимикатов, используемых в личных подсобных хозяйствах, должны соблюдаться следующие основные требования:
- реализация указанных средств должна осуществляться только в специализированных отделах или специализированных торговых организациях;
- не допускается реализация пестицидов и агрохимикатов не зарегистрированных в установленном порядке Минсельхозом России и не имеющих свидетельства о государственной регистрации
- продажа пестицидов и агрохимикатов допускается только в упаковке изготовителя.
При покупке, каждое средство должно иметь рекомендации по применению, транспортировке и хранению, тарную этикетку с изложением мер предосторожности и правилами пользования препаратом
С государственным каталогом пестицидов и агрохимикатов, разрешенных к применению на территории Российской Федерации можно ознакомиться на официальном сайте Минсельхоза России в сети интернет».
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