В Территориальном отделе по г. Керчи и Ленинскому району Межрегионального управления Роспотребнадзора по РК рассказали сайту Керчь.ФМ о контроле за оборотом пестицидов и агрохимикатов.

«Территориальный отдел по Керчи и Ленинскому району Межрегионального управления Роспотребнадзора доводит до сведения граждан и субъектов хозяйствования, занимающихся реализацией пестицидов и агрохимикатов, что в настоящее время на потребительском рынке реализуются пестициды и агрохимикаты, предназначенные для применения в личных подсобных хозяйствах, с нарушениями требования законодательства в области безопасного обращения с пестицидами и агрохимикатами.

Согласно действующему законодательству при реализации пестицидов и агрохимикатов, используемых в личных подсобных хозяйствах, должны соблюдаться следующие основные требования:

- реализация указанных средств должна осуществляться только в специализированных отделах или специализированных торговых организациях;

- не допускается реализация пестицидов и агрохимикатов не зарегистрированных в установленном порядке Минсельхозом России и не имеющих свидетельства о государственной регистрации

- продажа пестицидов и агрохимикатов допускается только в упаковке изготовителя.

При покупке, каждое средство должно иметь рекомендации по применению, транспортировке и хранению, тарную этикетку с изложением мер предосторожности и правилами пользования препаратом

С государственным каталогом пестицидов и агрохимикатов, разрешенных к применению на территории Российской Федерации можно ознакомиться на официальном сайте Минсельхоза России в сети интернет».