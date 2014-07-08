На сессий горсовета депутаты приняли решение дать помещение для занятий радиоспортом для школьников и взрослых. Об этом сообщает корреспондент сайта Керчь.ФМ из зала заседания, где проходит сессия.

Радиолюбители не раз обращались к депутатам с просьбой выделить им помещение, поскольку раньше занятия проходили в одной из школ в Аршинцево. Но после 2014 года такое соседство кружков со школьниками считается незаконным.

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