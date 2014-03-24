В рамках Федеральной целевой программы в июле этого года на полуострове уже запустили 10 объектов, по которым идут строительно-монтажные работы. Благодаря этой программе в Керчи построят жилой дом на 72 квартиры, для реабилитированных граждан. Земельный участок под дом уже определили. Он будет находится около Блюхера,25. Об этом сообщил Керчь TV заместитель главы администрации Дилявер Мельгазиев, - передает Керчь.ФМ

Уже провели все необходимые кадастровые процедуры и заключили договоры с фирмой капитального строительства.

«Уже разработан проект. Сейчас проходит тендер. Будет определен подрядчик для строительно-монтажных работ. Эти работы начнется уже в этом году», - заявил Мельгазиев.

Объект обещают сдать в конце 2018 года. После сдачи квартиры распределят среди репатриантов. Точное количество людей, претендующих на квартиры, замадминистрации города не назвал:

«На очереди стоит большое количество людей. Это не единственное строительство».

Также сообщается, что в 2019 году должен появится еще один дом для реабилитированных народов. Средства для него предназначены также из ФЦП.

Администрация города с местом стройки определилась еще в начале этого года.

Напомним, на Верхнем Солнечном в Керчи построят 17-этажный дом, а в Комсомольском парке Керчи из-за строительства многоэтажек оградят почти 80 соток земли