В Керчи 26 июля состоялось заседание комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав.

Об этом на своей странице в соцсети сообщил заместитель главы администрации Дилявер Мельгазиев, - передает Керчь.ФМ

На заседании рассмотрели 12 административных материалов, 9 из которых - по ч.1 ст.5.35 КРФоАП за ненадлежащее выполнение родителями своих родительских обязанностей по содержанию, воспитанию, обучению и защите прав и интересов своих несовершеннолетних детей.

Также на мероприятии предоставили отчеты УМВД РФ по г.Керчи «О состоянии подростковой преступности и правонарушениях несовершеннолетних за 1 полугодие 2017 года и мерах по повышению эффективности профилактики», ЦСССДМ - о результатах реабилитации с несовершеннолетними и семьями, включенными в банк данных комиссии.

Постановлениями комиссии 3 семьи внесены в банк данных,2 несовершеннолетних исключены из банка данных, в связи с успешной реабилитацией.

Фото: соцсети