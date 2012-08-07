Глава администрации Керчи Сергей Бороздин провел очередной прием граждан. Об этом он сообщил на своей странице в соцсетях, - передает Керчь.ФМ.

«Как обычно, люди пришли с личными проблемами и актуальными для всего города вопросами. В ходе приема керчанами поднимались и часто задаваемые вопросы о получении жилья, качестве предоставления коммунальных услуг, ремонте дорог, ведения предпринимательской деятельности».

В частности, пенсионер Михаил Дубинин обратился с вопросом ремонта участка дороги в районе остановки «Дружба». Ему даны пояснения, что капитальный ремонт дорожного полотна в Аршинцево запланирован на осень текущего года, - пишет Бороздин.

«По обращению горожанки Лидии Ходус по взносу на капремонт поручил руководству УЖКХ дать разъяснения законодательства в сфере жилищного фонда. По вопросу получения жилья и постановки на жилищный учет пояснил, что в своей работе администрация руководствуется законодательством Российской Федерации и не вправе делать для кого-то исключения. Все заявители получили разъяснение по волнующим их вопросам», - заключил глава администрации.

Напомним, в Аршинцево делают ямочный ремонт. ГИБДД Керчи решила бороться с чиновниками из-за отвратительных дорог