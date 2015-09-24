У береговой линии Аршинцевской косы в Керчи 27 июля была обнаружена терпящая бедствие яхта. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Крыма, - передает Керчь.ФМ.

Яхту обнаружили при проведении водолазных спусков и ходовых испытаний катера «ПСК КС – 951» сотрудники специального морского отряда Главного управления МЧС России по Республике Крым.

Крымские спасатели, не теряя времени, выдвинулись к месту происшествия для оказания оперативной помощи. По прибытию стало известно, что яхта под названием «Поногария» села на мель, на борту находилось 8 человек, в том числе 2-е детей и 2 члена экипажа судна. Сотрудники чрезвычайного ведомства при помощи буксировочных концов доставили яхту «Поногария» в безопасное место в район яхт-клуба завода «Залив».

«К счастью никто из пассажиров и экипажа яхты в медицинской помощи не нуждался, помощь пришла быстро и своевременно. Крымские спасатели провели с гражданами разъяснительную беседу по правилам безопасного поведения на воде. Всего для оказания помощи от МЧС России привлекалось 7 человек личного состава и 1 плавсредство», - прокомментировал начальник Главного управления МЧС России по Республике Крым Сергей Шахов.

Фото: пресс-служба