У береговой линии Аршинцевской косы в Керчи 27 июля была обнаружена терпящая бедствие яхта. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Крыма, - передает Керчь.ФМ.
Яхту обнаружили при проведении водолазных спусков и ходовых испытаний катера «ПСК КС – 951» сотрудники специального морского отряда Главного управления МЧС России по Республике Крым.
Крымские спасатели, не теряя времени, выдвинулись к месту происшествия для оказания оперативной помощи. По прибытию стало известно, что яхта под названием «Поногария» села на мель, на борту находилось 8 человек, в том числе 2-е детей и 2 члена экипажа судна. Сотрудники чрезвычайного ведомства при помощи буксировочных концов доставили яхту «Поногария» в безопасное место в район яхт-клуба завода «Залив».
Фото: пресс-служба
При обнаружении нарушений правил комментирования просим сообщать администрации.