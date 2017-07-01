Предприятие «Крымавтотранс» 26 июля запустило на период курортного сезона две южнобережные автостанции в селах Солнечногорское и Малореченское Алуштинского городского округа. На станциях проведен косметический ремонт, обновлены коммуникаций, организованы кассово-диспетчерские рабочие места. Пассажирская зона оборудована крытым перроном и местами для сидения.

Об этом сообщает песс-служба предприятия, - передает Керчь.ФМ.

Автостанции являются транзитными и обслуживают в день по 17 рейсов внутри республики. С автостанций можно уехать в направлении таких городов как Севастополь, Симферополь, Ялта, Феодосия и Судак.

Автостанции работают ежедневно: «Солнечногорское» с 06.15 до 19.30, а «Малореченское» с 06.00 до 19.15 и будут функционировать до конца курортного сезона - 30 сентября.

«Данные автостанции запущены в эксплуатацию по поручению Главы Крыма Сергея Аксёнова для обеспечения транспортной доступности гостей и жителей полуострова», отметил директор ГУП РК «Крымавтотранс» Коробчук Игорь.