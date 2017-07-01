Лучшие керченские бойцы под руководством тренеров Игоря Страшко и Игоря Гайворонского с VI-го этапа Евро-Азиатского Кубка Мира по боевым единоборствам привезли награды.

Поздравить юных спортсменов приехали глава города Николай Гусаков, председатель депутатской комиссии по физкультуре и спорту Дмитрий Андропуло и главный учредитель федерации спортивных боевых единоборств им. Георгия Победоносца Дмитрий Яковенко. Об этом сообщает пресс-служба горсовета, - передает Керчь.ФМ.

Николай Гусаков, обращаясь к спортсменам, сказал, что они — одни из самых достойных представителей молодежи нашего города, поблагодарил их за усердные тренировки и волю к победе.

«Все ребята получили из рук председателя Керченского городского совета почетные грамоты. Особо отмечены были три керченских спортсмена Владимир Викторов, Арслан Вагапов и Владислав Тимофеев, которые по результатам выступлений вошли в состав делегации от России, и в скором времени отправятся на Чемпионат Мира в Италию», - отметили в горсовете.

Слова благодарности ребятам и тренерам прозвучали из уст Дмитрия Андропуло и Дмитрия Яковенко. Они также пожелали ребятам новых громких побед. Дмитрий Яковенко передал в спортивный клуб икону Георгия Победоносца, как символ бесстрашия и мужества.