Обязательная регистрация домашних животных действует в Крыму с 1 января 2017 года, однако крымчане не спешат легализовать своих питомцев. По словам председателя Государственного комитета ветеринарии республики Валерия Иванова, процесс контроля регистрации домашних животных еще совершенствуется. Об этом сообщает Крыминформ, - передает Керчь.ФМ

Данные о зарегистрированных питомцах вносятся на основании процедур, проведенных в государственных ветеринарных клиниках.

«Для того чтобы система была общая по Крыму, она идет через нашу систему документооборота. Следующим этапом мы подпишем соглашения с частниками (частными ветклиниками), дадим им коды и пароли к программе, чтобы они также вносили данные в эту программу. Мы это синхронизируем. Минимальный штраф, чтобы вы понимали, будет 500 рублей. При том что регистрация стоит меньше 100 рублей», – уточнил Иванов.

Руководитель крымской региональной общественной организации любителей животных «Верный друг» Людмила Милованова в свою очередь привела тревожные цифры.

«По Симферополю зарегистрировано 200 животных. Это очень мало. Мы хотим усилить контроль за этим. Возможно, выходить на рейды по улицам. Прийти на конкретную улицу и проверить – регистрируют там домашних животных или нет», – рассказала она на пресс-конференции в Симферополе.

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