Если камеральной налоговой проверкой выявлены ошибки в налоговой декларации и (или) противоречия между сведениями в документах, либо выявлены несоответствия сведений, об этом сообщается налогоплательщику. От налогоплательщика требуют представить в течение пяти дней необходимые пояснения или внести соответствующие исправления в установленный срок.

Об этом разъясняет Межрайонная ИФНС России №7 по Республике Крым ссылаясь на п. 3 ст. 88 Налогового кодекса РФ, - передает Керчь.ФМ.

При этом с 2017года налогоплательщики, на которых Кодексом возложена обязанность представлять налоговую декларацию по НДС в электронной форме, при проведении камеральной налоговой проверки такой налоговой декларации представляют пояснения в электронной форме по телекоммуникационным каналам связи через оператора электронного документооборота по формату, установленному Приказом ФНС России от 16.12.2016 N ММВ-7-15/682@. При представлении указанных пояснений на бумажном носителе такие пояснения не считаются представленными (абз. 4 п. 3 ст. 88 Кодекса).

В налоговой обращают внимание: «В соответствии со ст. 129.1 Кодекса непредставление (несвоевременное представление) в установленный срок в налоговый орган пояснений, предусмотренных пунктом 3 статьи 88 Кодекса, влечет взыскание штрафа в размере 5 тыс. рублей. При повторном таком нарушении в течение календарного года взыскивается штраф в размере 20 тыс. руб», - сообщают в инспекции.

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