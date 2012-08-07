Сотрудники полиции передали в Центральный музей Тавриды более тысячи предметов археологии и культуры, изъятых из незаконного оборота. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Республике Крым, - передает Керчь.ФМ.

В ходе проведения совместных оперативных мероприятий сотрудники МВД и УФСБ обнаружили и изъяли из незаконного оборота более тысячи предметов, представляющих археологическую и культурную ценность.

Согласно экспертному заключению, изъятые предметы являются археологическими предметами, которые относятся к периоду от II до XVIII тыс. н.э. и представляют историко-культурную ценность, поскольку являются свидетельством эпох и цивилизаций и подлинными источниками информации о зарождении и развитии культуры.

Отделом дознания отдела полиции №2 «Киевский» УМВД России по г.Симферополю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренное п.2 ч.1 ст.243 Уголовного кодекса Российской Федерации (незаконный поиск и (или) изъятие археологических предметов из мест залегания).

В настоящее время органом предварительного расследования принято решение о передаче археологических предметов на хранение в фонды Центрального музея Тавриды.

Коллекция состоит из позднеантичных и средневековых монет, топоров, кинжалов, колец, скифских наконечников стрел, фрагментов античной керамики, средневековых крестов, шейных грив, фрагментов фибулы, а также ряда других экспонатов.

Так, например, цена одной из монет, находящихся в коллекции, в сети Интернет составляет порядка 1500 рублей. А всего из незаконного оборота правоохранителями изъяты более 586 штук позднеантичных и средневековых монет.

«Истинную ценность переданных предметов определит дополнительная экспертиза. Однако уже сейчас работники учреждения уверены, что переданные предметы займут достойное место среди экспозиций музей», - отметили в полиции.

Фото: пресс-служба