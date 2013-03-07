Строители уложили первые километры асфальта на двух участках будущего автомобильного подхода к мосту в Керчи. Устройство верхнего слоя основания из асфальтобетонной смеси выполнено на первом участке длиной 2,1км на всех 4-х полосах основного хода дороги, а также на втором участке основного хода дороги на 2-х полосах протяженностью 0,5 км.

Об этом сообщает пресс-служба Министерство транспорта Республики Крым, - передает Керчь.ФМ.

Кроме того, на месте примыкания автомобильных подходов к будущей трассе «Таврида», на втором съезде транспортной развязки, полностью уложен верхний слой основания из асфальтобетонной смеси. Длина съезда составляет 0,626 км.

«Все работы по строительству автомобильных подходов к Крымскому мосту идут в соответствии с графиком», - подчеркнули в министерстве.