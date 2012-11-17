В Керчи прошло заседание рабочей группы по мониторингу ситуации на рынке труда. Об этом на своей странице в соцсети сообщил заместитель главы администрации Дилявер Мельгазиев, - передает Керчь.ФМ

На нем присутствовали представители структурных подразделений Администрации города Керчи, Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 7 по Республике Крым, Территориального отделения Государственного казенного учреждения Республики Крым «Центр занятости населения» в городе Керчь, Государственного учреждения - Управления Пенсионного фонда Российской Федерации в г. Керчи Республики Крым, Филиала № 6 Государственного учреждения - регионального отделения Фонда социального страхования Российской Федерации по Республике Крым.

«На повестку вынес вопрос «О снижении неформальной занятости». Приглашены индивидуальные предприниматели, у которых возможна неформальная занятость», - отметил Мельгазиев.

По результатам работы рабочей группы, индивидуальные предприниматели, по предварительным данным, легализовали труд 27 наемных работников.

Фото: соцсети