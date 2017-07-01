Сухогруз Anda затонул на глубине 1,7 тыс метров в нейтральных водах Черного моря у берегов Крыма. Об этом РИА Новости (Крым) рассказали в «Морском спасательном подцентре Севастополь» (подчиняется Росморречфлоту), - передает Керчь.ФМ
«Спасательная операция на месте продолжается. Из девяти членов экипажа спасено восемь, в том числе капитан судна из Индии», — сказали в «МСПЦ Севастополь».
Напомним, сухогруз Anda под флагом Того с девятью членами экипажа потерпел крушение в нейтральных водах Чёрного моря сегодня в 6.40. Судно вышло в море из Керчи, несмотря на штормовое предупреждение. На месте крушения сухогруза в спасательной операции задействовали корабли и самолет ЧФ. Перевернувшийся у берегов Крыма сухогруз «Anda» затонул. Следком возбудил уголовное дело.