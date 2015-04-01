После крушения в нейтральных водах у берегов Крыма сухогруза Anda, главным следственным управлением Следкома РФ по Крыму возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает пресс-служба СК, - передает Керчь.ФМ

«Крымским следственным отделом на транспорте Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Крым возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 263 УК РФ (нарушения правил безопасности движения и эксплуатации морского и внутреннего водного транспорта, повлекшего причинение крупного ущерба либо повлекшего по неосторожности смерть человека)», — отмечается в сообщении.

По информации пресс-службы Следкома, в настоящее время проведен ряд следственных действий направленных на установления всех обстоятельства произошедшего крушения. Расследование уголовного дела продолжается.

«По данным следствия, 29.07.2017 около 06 часов, вблизи полуострова Крым, в акватории Черного моря, произошло затопление теплохода ANDA, следующего под флагом Тоголезской Республики. В ходе проведения спасательных работ в районе крушения обнаружили 8 членов экипажа указанного теплохода. Местонахождение 9 члена экипажа, на момент возбуждения уголовного дела, не установлено», — рассказали в пресс-службе.

Напомним, сухогруз Anda под флагом Того с девятью членами экипажа потерпел крушение в нейтральных водах Чёрного моря сегодня в 6.40. Судно вышло в море из Керчи, несмотря на штормовое предупреждение. На месте крушения сухогруза в спасательной операции задействовали корабли и самолет ЧФ. Перевернувшийся у берегов Крыма сухогруз «Anda» затонул