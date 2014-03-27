Глава Крыма Сергей Аксёнов сообщил об увеличении очереди в детские сады в республике. Об этом Аксёнов рассказал Крыминформ, -передает Керчь.ФМ.

«На 2015 год, когда мы формировали позицию, у нас около 18 тысяч человек стояли в очереди на места в детский сад. За два года мы построили объектов и запустили в эксплуатацию 10 тысяч мест. Но при этом на сегодняшний день мы очередь имеем 23 тысячи детей на поступление в детские сады, – сообщил Аксёнов. – Люди не записывались, никто не верил в том, что когда-нибудь государство решит эти вопросы. Никто в очередь не становился. Сейчас, когда все понимают, что это не пустые слова, а реальные дела, и можно своих детей отводить в комфортабельные учреждения, все стали подавать документы».

По федеральной целевой программе развития Крыма и Севастополя в общей сложности в республике будет введено в эксплуатацию 897 детских садов на 17 тысяч мест.

«На следующий год мы планируем программу строительства модульных детских садов расширить значительно. Сейчас обсуждаются источники финансирования», – сообщил глава Крыма.

В 2017 году в Крыму создадут около 3 тысяч мест в детских садах, добавил Аксёнов.

«В этом году у нас будет 11 модульных детских садов построено общей емкостью 1,1 тысячи человек. И будет 11 детских садов по федеральной целевой программе реконструировано и несколько построено с нуля. Это решит вопрос, снимет очередь примерно на 2 тысячи мест», – рассказал он.

Напомним, в Крыму не успевают строить обещанные детские сады. Аксенов обещает бесплатные детсады жителям крымских сел