Эксперимент по взиманию курортного сбора в Крыму может быть прекращен, если вызовет негатив или сложности в администрировании, сказал РИА Крым глава Крыма Сергей Аксенов, - передает Керчь.ФМ

«Мы будем мониторить выполнение этого закона. Если это будет неудобно для туристов и с точки зрения администрирования, будет кого-то напрягать, значит, эксперимент продлится определенное время и дальше продлен не будет», — сказал Аксенов.

Глава Республики сказал, что до вступления в силу закона есть достаточно времени, чтобы учесть все нюансы проведения эксперимента. Порядок взимания сбора в Крыму и его размер будет определен в сентябре, сказал Аксенов.

Напомним, власти Крыма предлагают взимать курортный сбор в отелях и гостиницах. Его хотят взимать раз в год и только в пик сезона. В законопроекте о курортном сборе собираются учесть предложения крымчан. В Госдуму внесли законопроект о курортном сборе в Крыму. В Ростуризме раскритиковали идею введения курортного сбора. Также, в Госдуме предлагают прописать, на что пойдут средства от курортного сбора. Депутат ГД предлагает ввести курортный сбор только в отношении иностранцев. В Крыму депутаты предложили ввести курортный сбор в 50 рублей.

Над крымчанами будут проводить эксперимент.