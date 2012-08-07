Журналист сайта Керчь.ФМ 30 июля сделал обзор средних цен на основной перечень продуктов, которые продают на центральном рынке и в центральных супермаркетах города.
Первыми в колонке указаны цены на центральном рынке, а вторые - в центральных супермаркетах.
Курятина (бедро) – 180 – 175 р;
Курятина (филе) – 229 р – 234 р;
Телятина мякоть – 495 р;
Говядина – 450 р – нет;
Свинина (мякоть) – 300 – 320 р;
Морковь –40– 35 р;
Лук – 40 – 35 р;
Картофель молодой – 25 – 29;
Зелень – 10 р;
Помидор – 70 – 100 р;
Огурец – 60 – 80 р;
Яйца – 45 – 35 р;
Хлеб – 19-25 р;
Молоко - 50 - 65 р;
Творог – 180 р;
Сметана – 180 р;
Арбуз - 20 р за кг;
Персик - 100 р за кг.
Напомним, обзор за 24 июня
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