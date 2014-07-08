Президент России Владимир Путин подписал закон об усилении ответственности за доведение, склонение или содействие самоубийству. Закон увеличивает срок максимальной уголовной ответственности за склонение детей к самоубийству до 15 лет, сообщает ТАСС. Передает Керчь.ФМ

Повышается также уголовная ответственность за создание так называемых «групп смерти», то есть за организацию деятельности, направленной на побуждение к самоубийствам среди подростков, до 5 – 10 лет лишения свободы (в настоящей редакции – до четырех лет). Отягощающим обстоятельством является публичное распространение через СМИ и социальные сети. В этих случаях наказание составит от пяти до 15 лет лишения свободы (в настоящее время – до шести лет).

В 2016 году в Крыму в социальных сетях получили распространение так называемые «Группы смерти», где неизвестные склоняют подростков к самоубийству.

За первый квартал 2017 года в Крыму зафиксировали 13 фактов или попыток суицида среди несовершеннолетних, из них 4 – с летальным исходом.