Не менее 15 тысяч бездомных животных обитают в Крыму. Об этом глава Государственного комитета ветеринарии Республики Крым Валерий Иванов заявил Крыминформу, - передает Керчь.ФМ.
По словам руководителя крымской региональной общественной организации любителей животных «Верный друг» Людмилы Миловановой, причина постоянного пополнения количества безнадзорных животных заключается в том, что граждане выбрасывают на улицу потомство домашних питомцев.
Об этой же проблеме, которая наиболее остро стоит в приморских городах в период курортного сезона, рассказала и руководитель ялтинской общественной организации «Центр помощи бездомным животным «Ковчег» Анна Сергеева.
Напомним, в Аршинцево в Керчи продолжают вывозить собак на стерилизацию