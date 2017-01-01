Не менее 15 тысяч бездомных животных обитают в Крыму. Об этом глава Государственного комитета ветеринарии Республики Крым Валерий Иванов заявил Крыминформу, - передает Керчь.ФМ.

«Учета этого нет и не может быть, потому что, как вы понимаете, животные эти размножаются, и достаточно быстро. Если использовать старую, но имеющую юридический статус формулу, то в расчете их – более 15 тысяч», – констатировал Иванов.

По словам руководителя крымской региональной общественной организации любителей животных «Верный друг» Людмилы Миловановой, причина постоянного пополнения количества безнадзорных животных заключается в том, что граждане выбрасывают на улицу потомство домашних питомцев.

«То, что творится в Крыму с выбросом животных, – это просто катастрофа. На сегодняшний день в Симферополе только в общественной организации «Верный друг» содержатся 250 собак, а еще есть домашние, частные, передержки, т.е. даже тот приют, который будет построен, уже заполнится этими животными», – подчеркнула Милованова.

Об этой же проблеме, которая наиболее остро стоит в приморских городах в период курортного сезона, рассказала и руководитель ялтинской общественной организации «Центр помощи бездомным животным «Ковчег» Анна Сергеева.

Напомним, в Аршинцево в Керчи продолжают вывозить собак на стерилизацию