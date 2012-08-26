В Керчи вдоль жилых домов по ул. Орджоникидзе, 118 а и 118 б течет канализация, которая стекает в переулок. Фото в редакцию сайта Керчь.ФМ прислали постоянные читатели. Керчане отметили, что эта зловонная река течет уже несколько дней.
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В Керчи вдоль жилых домов по ул. Орджоникидзе, 118 а и 118 б течет канализация, которая стекает в переулок. Фото в редакцию сайта Керчь.ФМ прислали постоянные читатели. Керчане отметили, что эта зловонная река течет уже несколько дней.
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