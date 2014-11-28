В рамках проекта Общероссийского народного фронта «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог» на интерактивную карту нанесли 726 участков по всему Крыму общей протяженностью 424 км. Об этом РИА Крым сообщили в Общероссийском народном фронте, - передает Керчь.ФМ.

Подводя промежуточные итоги проекта, общественники направили «Народный рейтинг» дорог главе Крыма и органам местного самоуправления с требованием учета мнения населения и соблюдения законодательства РФ. В свою очередь власти Республики отреагировали на представленные сведения и взяли в работу нанесенные крымчанами участки региональных трасс. На большинстве дорог к настоящему времени уже проведен ремонт, оставшиеся включены в ближайшие планы.

Ранее активисты сообщили о проведенных ремонтах и внесении дорог в планы работ, в частности, в Симферополе, Ялте, Керчи и Евпатории.

Напомним, керчане нанесли более 160 участков на «Карту убитых дорог». ГИБДД Керчи решила бороться с чиновниками из-за отвратительных дорог