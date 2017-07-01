В селе Каменка Первомайского района в настоящее время ведется строительство станции очистки воды. Об этом РИА Крым сообщил вице-премьер-министр правительства Крыма Юрий Гоцанюк, - передает Керчь.ФМ

Комментируя жалобы жителей района на низкое качество питьевой воды, он отметил, что уровень минерализации воды завышен.

«Сегодня ведется работа по установке в Первомайском районе, село Каменка, станции по очистке воды. В бюджете уже предусмотрено 1,5 миллиона (рублей на этот проект — ред.). Это будет пилотный проект. Но как только будут хорошие показатели, мы тогда более чем в 100 селах Республики Крым такие установку организуем», — пояснил он.

Гоцанюк уточнил, что завершить работы по строительству станции в Каменке планируется до конца текущего года.

«Я думаю, что до конца года мы закончим эту станцию по очистке воды и применим потом (этот опыт — ред.) на территории всей Республики Крым», — заключил он.