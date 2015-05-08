Завершился прием заявок на конкурс песен и стихов про Крымский мост. За два месяца поступило около 2,5 тысяч сообщений из почти 600 населенных пунктов России и других стран. Об этом сообщает инфоцентр «Крымский мост», - передает Керчь.ФМ
География проекта охватила более 15 государств, включая Австрию, Армению, Белоруссию, Венгрию, Германию, Грецию, Грузию, Италию, Казахстан, Канаду, Киргизию, Молдову, Таджикистан, Украину, Францию, Эстонию.
Лидерами по количеству заявок стали города Республики Крым, а также Москва и Санкт-Петербург. Активное участие в конкурсе приняли не только жители мегаполисов, но и небольших населенных пунктов. Среди них – сёла Выльгорт в Республике Коми и Старая Порубёжка в Саратовской области.
Крымскому мосту посвятили работы, написанные в разных жанрах, включая поэмы, оды и баллады, марши, гимны и частушки. В числе авторов работ – школьники младших классов и ветераны Великой Отечественной войны.
До конца недели звездное жюри выберет победителей. Лучшая песня будет представлена на международном конкурсе «Новая волна» в Сочи в исполнении звезды эстрады. Ее автор примет участие в съемках клипа. Автора лучшего стихотворения ждет поездка на большую стройку. Самые интересные работы войдут в музыкальные и поэтический сборники «Крымский мост».
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