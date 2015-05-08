Завершился прием заявок на конкурс песен и стихов про Крымский мост. За два месяца поступило около 2,5 тысяч сообщений из почти 600 населенных пунктов России и других стран. Об этом сообщает инфоцентр «Крымский мост», - передает Керчь.ФМ

География проекта охватила более 15 государств, включая Австрию, Армению, Белоруссию, Венгрию, Германию, Грецию, Грузию, Италию, Казахстан, Канаду, Киргизию, Молдову, Таджикистан, Украину, Францию, Эстонию.

Лидерами по количеству заявок стали города Республики Крым, а также Москва и Санкт-Петербург. Активное участие в конкурсе приняли не только жители мегаполисов, но и небольших населенных пунктов. Среди них – сёла Выльгорт в Республике Коми и Старая Порубёжка в Саратовской области.

«Участниками творческого состязания стали профессиональные композиторы, поэты и музыканты, а также люди, чья деятельность не связана с музыкальным и поэтическим творчеством, – это работники промышленных, строительных, научно-технических организаций, преподаватели школ и вузов, сотрудники медицинских учреждений, адвокаты, юристы, повара, парикмахеры, судоводители, военнослужащие и другие», - пишет пресс-служба.

Крымскому мосту посвятили работы, написанные в разных жанрах, включая поэмы, оды и баллады, марши, гимны и частушки. В числе авторов работ – школьники младших классов и ветераны Великой Отечественной войны.

«Раскрыть главную тему – строительство Крымского моста – авторы решили по-разному. Одни в своих работах сделали акцент на истории и рассказали о попытках в разные времена соединить берега Керченского пролива, другие описали проект в жанре фантастики, третьи посвятили большой стройке романы в стихах с историями любви», - написали в ведомстве.

До конца недели звездное жюри выберет победителей. Лучшая песня будет представлена на международном конкурсе «Новая волна» в Сочи в исполнении звезды эстрады. Ее автор примет участие в съемках клипа. Автора лучшего стихотворения ждет поездка на большую стройку. Самые интересные работы войдут в музыкальные и поэтический сборники «Крымский мост».