Территориальный отдел по городу Керчи и Ленинскому району Межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и городу Севастополю провел проверку в Керченской городской больнице №2.

Поводом для проведения проверки послужили многочисленные обращения граждан в Керченское Региональное Отделение Антикоррупционного Бюро Республики Крым (АКБ РК) по поводу неудовлетворительного обеспечения водой в помещениях физиотерапевтического отделения ГБУЗ РК «Керченская городская больница №2», а также в детской и взрослой поликлиниках.

Об этом сообщает пресс-служба Керченского РО АКБ РК, - передает Керчь.ФМ

Так, комиссия установила, что в процедурные кабинеты №2, 3, 4 вода практически не поступала, и персонал был вынужден собирать воду в ёмкости в течение рабочего дня. Затем эта вода использовалась для помывки рук с нарушением санитарных норм и правил.

По данному факту руководитель Керченского РО АКБ РК в территориальный отдел Межрегионального управления по надзору в сфере защиты прав потребителей по Республике Крым и городу Севастополю направил запрос о проведении проверки медучреждения.

Информацию по обращению направили на имя главного врача ГБУЗ РК «Керченская городская больница №2» с уведомлением о необходимости официального разъяснения изложенных в обращении вопросов.

Как пишет пресс-служба, на момент проведения проверки произвели частичную замену труб водоснабжения во взрослом и детском поликлинических отделениях, подача воды из центральной городской магистрали во все помещения осуществлялась в полном объёме. Также в плановом порядке начали замена труб водоснабжения в физиотерапевтическом отделении, в настоящее время ремонтные работы продолжаются.

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