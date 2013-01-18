На базе керченского завода «Залив» создается центр судоремонта, который будет называться «Крым». Об этом сообщает пресс-служба завода, ссылаясь на слова директора по судоремонту Геннадия Слугина, - передает Керчь.ФМ.

По его словам, для этого до конца текущего года необходимо будет обеспечить набор производственных рабочих – сварщиков, корпусников, слесарей-ремонтников, судовых маляров и пр.

«Такой подход в выделении персонала (специалистов-технологов, основных производственных рабочих) для обеспечения только лишь судоремонтных работ – принципиально новый для «Залива», надеюсь, что он даст свой результат. В числе самых первоочередных задач – решение вопроса по оснащению цеха технологическим оборудованием для оперативного выполнения ремонта кораблей и судов по всем направлениям - корпусно-сварочному, слесарно-монтажному, малярному», - сообщил он.

Также, как рассказал Геннадий Слугин, завод планирует стать потенциальным исполнителем заказов на плановый ремонт кораблей и судов Черноморского флота:

«Формирование интересов гражданских судовладельцев в ремонте судов на «Заливе», также представление нашего центра судоремонта, как потенциального исполнителя заказов на плановый ремонт кораблей и судов Черноморского флота – одни из главных стратегических задач, которые должны быть решены в ближайшее время».

Напомним, «Заливу» и швейной фабрике в Керчи обещают миллионы на модернизацию

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