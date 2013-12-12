Сегодня верующие Крыма на территории Храма Воскресения Христова в Кадашах будут молиться за вразумление создателей «кино», которые по мнению некоторых верующих оскорбляют религиозные чувства. Присоединиться к Стоянию и пообщаться с людьми пригласила бывший прокурор Крыма, а ныне депутат Госдумы Наталья Поклонская режиссера фильма «Матильда» Александра Учителя. Свое обращение она разместила на своей странице в соцсети, - передает Керчь.ФМ.

«Приглашаю режиссера Алексея Учителя лично увидеть и пообщаться с людьми, обратившимися ко мне с заявлениями об осквернении святынь и оскорблении религиозных чувств фильмом "Матильда". Такое общение снимет сомнения в существовании людей, защищающих веру и конституционные права. Верующие как раз собираются на молитвенное Стояние завтра, 1 августа, на территории Храма Воскресения Христова в Кадашах, где будут молиться за вразумление создателей такого "кино"», - написала Поклонская.

Также Наталья Поклонская разместила на своей странице обращение Председателя Комитета по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи, члена Высшего Совета ЛДПР, куратора агитационно-пропагандистского блока партии ЛДПР Михаила Дегтярева, призывающего принять участие в Стоянии за Веру, Отечество, Народ и Царя 1 августа в 19 часов.

«Покудова вы все дома молчите сидите, лишний раз тратите время на супермаркет, на игру какую-нибудь, на прогулку, другие будут считать, что вы молчаливое стадо и снимать все что угодно о вашем царе, русском Государе, при котором Россия была самой большой, самой могучей, самой экономически развитой державой», - обосновал свой призыв Дегтярев.

Фото: соцсети Наталья Поклонская