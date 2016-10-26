Около 50% объектов жилого фонда Крыма и более 60% теплооборудования подготовлены к отопительному сезону. Об этом Крыминформу сообщил заместитель министра ЖКХ республики Якуб Зейтулаев, - передает Керчь.ФМ

«Если говорить в цифрах, то в процентном соотношении по теплооборудованию по республике подготовка осуществлена на 60-65%. Что касается жилого фонда, то это 45-50%. Есть ряд муниципалитетов, которые отстают по подготовке по разным причинам. Мы эти муниципалитеты взяли на контроль. Крым успеет подготовиться к началу отопительного сезона. В прошлом году у нас было несколько регионов, которые вошли в сезон с небольшим опозданием. Думаю, в этом году они такую ошибку больше не допустят, тем более в этих регионах кадровый состав обновился полностью, в том числе и главы администраций», – отметил Зейтулаев.

Напомним, Керчь не готова к осенне-зимнему периоду.