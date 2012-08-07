Исследователи завершили сегодня морскую часть поисковой экспедиции министерства обороны в Крыму и перешли к сухопутной части поисков, которая пройдет в Аджимушкайских каменоломнях. Об этом рассказал журналистам ТАСС заместитель министра обороны РФ генерал армии Дмитрий Булгаков,- передает Керчь.ФМ
По его словам, сотрудники экспедиции подняли со дна Черного моря пусковую установку реактивной системы залпового огня «Катюша» с катера АКА-76, пушку с бронекатера БК-73 и снайперскую винтовку. В районе поиска не удалось найти останки погибших и самолет Ил-2.
Булгаков отметил, что во время сухопутного этапа экспедиции задействуют 25 военных из 90-го отдельного специального поискового батальона Западного военного округа, которые прибудут на место во вторник. А всего в экспедиции задействовано около 100 человек и суда Черноморского флота. Экспедиция минобороны стартовала 19 июля и пройдет до 12 августа.
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