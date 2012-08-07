Исследователи завершили сегодня морскую часть поисковой экспедиции министерства обороны в Крыму и перешли к сухопутной части поисков, которая пройдет в Аджимушкайских каменоломнях. Об этом рассказал журналистам ТАСС заместитель министра обороны РФ генерал армии Дмитрий Булгаков,- передает Керчь.ФМ

«В ходе первой части экспедиции ее участниками пройдено 500 миль, просканировано 25 квадратных миль, найдено 10 объектов, из них идентифицировано и паспортизировано 4, проведена церемония отдания воинских почестей с возложением венков на воду почетным караулом на месте гибели паспортизированных кораблей с экипажами», – сказал Булгаков.

По его словам, сотрудники экспедиции подняли со дна Черного моря пусковую установку реактивной системы залпового огня «Катюша» с катера АКА-76, пушку с бронекатера БК-73 и снайперскую винтовку. В районе поиска не удалось найти останки погибших и самолет Ил-2.

Булгаков отметил, что во время сухопутного этапа экспедиции задействуют 25 военных из 90-го отдельного специального поискового батальона Западного военного округа, которые прибудут на место во вторник. А всего в экспедиции задействовано около 100 человек и суда Черноморского флота. Экспедиция минобороны стартовала 19 июля и пройдет до 12 августа.