Почти 18 миллионов рублей выделено на капитальный ремонт объектов водоснабжения Ленинского района, в ходе которого будут обновлены две насосные станции и магистральный водовод между ними. Об этом сегодня сообщила пресс-служба Министерства ЖКХ Крыма, - передает Керчь.ФМ.

«Утверждено финансирование объекта «Насосная станция №3», «Насосная станция №3а» и магистрального водовода между ними для водоснабжения сел Королево, Луговое и Уварово Ленинского района. Стоимость работ составит 17,98 млн рублей», – говорится в сообщении.

Замминистра ЖКХ Стелла Демидюк отметила, что министерством за счёт средств ФЦП профинансировано начало строительно-монтажных работ по реконструкции Ленинской системы групповых водоводов, станции очистки хозяйственно-бытовых сточных вод в Ленино, а также строительство канализационно-насосной станции и самотечного коллектора в этом поселке.

«Реконструкция данных объектов в первую очередь поможет предупредить чрезвычайную ситуацию техногенного характера – экологическое загрязнение окружающей среды и значительное ухудшение условий санитарно-эпидемиологического благополучия поселка городского типа Ленино, а также поспособствует повышению качества коммунальных услуг», – отметила Демидюк.