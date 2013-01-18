В июне-июле приезжающие в Крым граждане Украины около десяти раз безуспешно предлагали пограничникам денежное вознаграждение за содействие в разрешении пропуска через госграницу РФ. Об этом сообщили РИА Крым в пресс-службе ведомства, - передает Керчь.ФМ.

На прошедшей неделе зафиксировали два подобных случая.

«Прибывший из Запорожья в пункт пропуска «Джанкой» мужчина обратился к контролеру с просьбой о формальном осмотре перевозимых им товаров без выгрузки их из автомобиля. Свою просьбу мужчина оценил в одну тысячу рублей, которую он вложил в паспорт. В соответствии с установленным порядком контролер проинформировал гражданина о возможном уголовном преследовании согласно статье 291 УК РФ за дачу взятки должностному лицу при исполнении им служебных обязанностей», – говорится в сообщении.

Другой случай произошел в пункте пропуска «Перекоп». При оформлении документов гражданина Украины, ехавшего из Днепра в Симферополь, пограничник установил, что предъявленный паспорт не соответствует установленному образцу и является недействительным.

Исправления в установочных данных мужчина решил компенсировать финансово, устно предложив пограничнику 500 рублей вознаграждения. Однако и в этом случае мужчина получил мотивированный отказ.

Напомним, мужчина пытался дать взятку сотруднику таможни, чтобы перевезти полтонны вещей в Крым