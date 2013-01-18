В июне-июле приезжающие в Крым граждане Украины около десяти раз безуспешно предлагали пограничникам денежное вознаграждение за содействие в разрешении пропуска через госграницу РФ. Об этом сообщили РИА Крым в пресс-службе ведомства, - передает Керчь.ФМ.
На прошедшей неделе зафиксировали два подобных случая.
Другой случай произошел в пункте пропуска «Перекоп». При оформлении документов гражданина Украины, ехавшего из Днепра в Симферополь, пограничник установил, что предъявленный паспорт не соответствует установленному образцу и является недействительным.
Исправления в установочных данных мужчина решил компенсировать финансово, устно предложив пограничнику 500 рублей вознаграждения. Однако и в этом случае мужчина получил мотивированный отказ.
Напомним, мужчина пытался дать взятку сотруднику таможни, чтобы перевезти полтонны вещей в Крым
При обнаружении нарушений правил комментирования просим сообщать администрации.