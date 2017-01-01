Подтверждение личностей и оформление виз на выезд восьми спасенных моряков с затонувшего сухогруза «Anda» из Крыма на родину займет несколько дней. Об этом сообщили РИА Новости в представительстве МИД РФ в Симферополе, - передает Керчь.ФМ.

«Моряки, граждане Сирии и Индии, были спасены, но их документы утеряны. Сейчас с нашей стороны идет тесное сотрудничество с посольствами обеих стран для установления и подтверждения их личностей», — сообщили в представительстве.

Процесс может занять «несколько дней», сказал собеседник агентства.

«Будут оформлены документы на выезд, российские визы – это уже наш вопрос, и страховая компания должна будет организовать выезд моряков на родину», — отметили также в представительстве МИД.

Напомним, сухогруз Anda под флагом Того с девятью членами экипажа потерпел крушение в нейтральных водах Чёрного моря 29 июля в 6.40. Судно вышло в море из Керчи, несмотря на штормовое предупреждение. На месте крушения сухогруза в спасательной операции задействовали корабли и самолет ЧФ. Перевернувшийся у берегов Крыма сухогруз «Anda» затонул. Следком возбудил уголовное дело. Поиски последнего члена экипажа затонувшего у берегов Крыма судна приостановили до утра 30 июля. НТВ сообщило, что девятого моряка с сухогруза «Anda» спасли, но это оказалось ложной информацией. Поиски возобновили утром 30 и 31 июля.