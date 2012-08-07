Правительство утвердило проект по созданию новой модели работы поликлиник. Он позволит сократить очереди, время записи на прием к врачу и сроки прохождения диспансеризации в поликлиниках. Об этом сообщает РИА Крым, - передает Керчь.ФМ

Также должны повыситься качество медицинских услуг и удовлетворенность пациентов организацией работы поликлиник. Проект «Создание новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь» утвердили 26 июля на заседании президиума совета при президенте по стратегическому развитию и приоритетным проектам.

Срок реализации проекта — с июля 2017 года по апрель 2023-го включительно. В 2018–2019 годах пройдет экспериментальная часть, когда по принятой модели будут работать 155 и 195 медицинских организаций соответственно. Планируется, что к 2022 году новая схема оказания медпомощи затронет не менее чем четыре тысячи поликлиник.

Также к 2018 году в половине поликлиник должны отладить меры реагирования на отклонения от сроков ожидания помощи, которые установлены программой государственных гарантий; в 2020 году – в 75%, в 2022 году – 95%.

Для этого планируется создать автоматизированную систему мониторинга доступности первичной медпомощи.

«Она позволит контролировать в том числе, насколько оперативно можно записаться к специалисту и время ожидания специалиста при посещении медицинской организации», — отмечается в документе.

Напомним, керчанам, чтобы попасть на рентген, нужно взять несколько талонов.

Керчане проводят по несколько часов в очереди в регистратуру, чтобы попасть в другую очередь к врачу. Керчане недовольны бюрократией в медучреждениях