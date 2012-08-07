Автодорожная часть моста через Керченский пролив готова примерно на 70%, работы по железнодорожной части выполнены на 60%, заявил РИА Крым министр транспорт РФ Максим Соколов, - передает Керчь.ФМ

Соколов отметил опережающие темпы строительства по ряду направлений.

«Если говорить об автодорожной составляющей моста, то мы прошли уже около 70% работ, по железнодорожной части – около 60%. И нет никаких сомнений, что все поставленные задачи будут выполнены в установленные сроки», — сказал он.

Министр сообщил о завершении работ и готовности к установке железнодорожной и автодорожной арок моста весом 6 и 5 тысяч тонн соответственно.

«Буквально через две недели на специально изготовленных в Севастополе платформах будет доставлена сначала железнодорожная арка, а затем через некоторое время и автодорожная», – уточнил он.

Напомним, в Керчи завершили сборку автодорожной арки Крымского моста. на Керченском мосту «выросли» фарватерные опоры для судоходной арки. В Керчь привезли первую плавопору для перевозки арок Керченского моста