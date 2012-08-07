В редакцию Керчь.ФМ обратилась постоянная читательница, которая рассказала в каких условиях рабочие строили некоторые детские площадки в Керчи. Так, во дворе на пересечении улиц Гудованцева и Кирова не было биотуалетов, и поэтому, по словам керчанки, рабочие справляли свои нужды в близлежащих кустах, где иногда играют дети.

«В кустах на углу этой стройки уже ступить нельзя. Не знаю, какая там "доля" от рабочих, но строить им предстоит ещё долго. Кстати, в тех же кустах, когда спадает жара, играют дети. Неужели администрация не обращает внимание на такие "нюансы" при строительствах?», - написала керчанка.