Должностные лица Джанкойского таможенного поста Крымской таможни совместно с коллегами из Пограничного управления ФСБ России по Республике Крым выявили гражданку Украины, которая пыталась ввезти в Российскую Федерации наркотическое средство.

Об этом сообщает пресс-служба Крымской таможни, - передает Керчь.ФМ

При проведении таможенного контроля служебная собака породы немецкая овчарка проявила «интерес» к сумке гражданки Украины 1993 года рождения. В ходе устного опроса девушка рассказала таможенникам, что в дамской сумке находятся лишь личные вещи, запрещенных или ограниченных к перемещению товаров она не везет.

«Однако служебный таможенный пес «настаивал» на проведении углубленного досмотра. В ходе досмотра среди личных вещей запрещенных товаров обнаружено не было, а вот под подкладкой сумки таможенники выявили сверток с веществом растительного происхождения и полиэтиленовый пакетик с порошком белого цвета», - пишет пресс-служба.

Изъятые вещества направили на экспертизу, которая установила, что растительная масса является наркотическим средством – Каннабисом (марихуана), весом 1,8 граммов, а в порошкообразном веществе белого цвета обнаружен «псевдоэфедрин».

«Таким образом, гражданка Украины незаконно с сокрытием от таможенного контроля переместила через таможенную границу Евразийского экономического союза на территорию Российской Федерации наркотические средства и прекурсоры», - отмечает пресс-служба.

По факту контрабанды наркотических средств и прокурсоров отделение дознания Крымской таможни возбудило уголовное дело по части 1 статьи 229.1 Уголовного кодекса Российской Федерации.

Напомним, девушка пыталась ввезти в Крым наркотики на 545 тысяч рублей

Фото: пресс-служба