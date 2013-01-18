Должностные лица Джанкойского таможенного поста Крымской таможни совместно с коллегами из Пограничного управления ФСБ России по Республике Крым выявили гражданку Украины, которая пыталась ввезти в Российскую Федерации наркотическое средство.
Об этом сообщает пресс-служба Крымской таможни, - передает Керчь.ФМ
При проведении таможенного контроля служебная собака породы немецкая овчарка проявила «интерес» к сумке гражданки Украины 1993 года рождения. В ходе устного опроса девушка рассказала таможенникам, что в дамской сумке находятся лишь личные вещи, запрещенных или ограниченных к перемещению товаров она не везет.
Изъятые вещества направили на экспертизу, которая установила, что растительная масса является наркотическим средством – Каннабисом (марихуана), весом 1,8 граммов, а в порошкообразном веществе белого цвета обнаружен «псевдоэфедрин».
По факту контрабанды наркотических средств и прокурсоров отделение дознания Крымской таможни возбудило уголовное дело по части 1 статьи 229.1 Уголовного кодекса Российской Федерации.
Напомним, девушка пыталась ввезти в Крым наркотики на 545 тысяч рублей
Фото: пресс-служба
При обнаружении нарушений правил комментирования просим сообщать администрации.