В Керчи 2 августа состоялось заседание административной комиссии муниципального образования города, на котором рассмотрели 17 административных дел. Об этом сообщает пресс-служба администрации Керчи, - передает Керчь.ФМ

Все протоколы об административных правонарушениях составили должностные лица управления муниципального контроля по статьям Закона Республики Крым «Об административных правонарушениях в Республике Крым».

В основном за нарушение Правил благоустройства территории муниципального образования Керчи и за реализацию товара в неустановленном месте: в отношении юридических лиц - 2, в отношении индивидуального предпринимателя -1, в отношении физических лиц -14.

Комиссия вынесла постановления о штрафах на общую сумму 130 тыс рублей.

Напомним, в Керчи руководителей управляющих компаний оштрафовали за запоздалый покос травы

Фото: пресс-служба