В Керчи 3 августа, на улице Большевистской, администрация города инспектирует работы, которые начались после схода граждан. Керчанам обещали благоустроить детскую площадку, спилить ветки деревьев и привести в порядок старую детскую площадку. На сегодняшний день рабочие красят площадку, а в соседнем дворе усыпают место под новую площадку и обрезают деревья, - передает Керчь.ФМ

На место приехали представитель общественного совета Ирина Черненко, администрация города, глава муниципального образования Николай Гусаков, представитель МУПа и УЖКХ.

«Жители на сходе граждан обратились и выступили с просьбой улучшить их район. На данный момент все наши обещания выполняются. С сегодняшнего дня началось благоустройство», - рассказал Николай Гусаков.

С первичного обращения граждан по улице Большевистской прошло три месяца. После этого комиссия создала проект, обсудила все с гражданами. В течении 10 дней планируют завершить благоустройство этих дворов.

«Мы ожидаем, что активность наших жителей города увеличится», - заключил глава муниципального образования Керчи.

После этого, преступят к благоустройству другого района согласно обращения граждан.

Николай Гусаков напомнил, что проводится конкурс в номинации «Самая благоустроенная внутриквартальная или дворовая территория». Победитель конкурса получит в качестве приза современную детскую площадку, которую город установит во дворе победителя.