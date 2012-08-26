В Керчи 3 августа, на улице Большевистской, администрация города инспектирует работы, которые начались после схода граждан. Керчанам обещали благоустроить детскую площадку, спилить ветки деревьев и привести в порядок старую детскую площадку. На сегодняшний день рабочие красят площадку, а в соседнем дворе усыпают место под новую площадку и обрезают деревья, - передает Керчь.ФМ
На место приехали представитель общественного совета Ирина Черненко, администрация города, глава муниципального образования Николай Гусаков, представитель МУПа и УЖКХ.
С первичного обращения граждан по улице Большевистской прошло три месяца. После этого комиссия создала проект, обсудила все с гражданами. В течении 10 дней планируют завершить благоустройство этих дворов.
После этого, преступят к благоустройству другого района согласно обращения граждан.
Николай Гусаков напомнил, что проводится конкурс в номинации «Самая благоустроенная внутриквартальная или дворовая территория». Победитель конкурса получит в качестве приза современную детскую площадку, которую город установит во дворе победителя.
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