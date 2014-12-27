Более 700 тысячам крымчан сделают в этом году в этом году прививку от гриппа. Об этом КИА сообщила вице-премьер Республики Алла Пашкунова, - передает Керчь.ФМ.

«Утвержден план профилактических и противоэпидемических мероприятий по предупреждению распространения на территории Республики Крым заболеваний гриппом, острыми респираторными вирусными инфекциями и внебольничными пневмониями на 2017-2020 годы», — сказала Пашкунова.

Необходимое оборудование уже закупили для трёх больниц Симферополя, Судака и Джанкоя. Кроме того, уже провели обучение врачей-бактериологов.