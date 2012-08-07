В Крыму с 4 по 9 августа ожидается аномальная жаркая погода: среднесуточная температура воздуха выше климатической нормы на 7 С и выше. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Крыма, - передает Керчь.ФМ

Ведомство сообщает действия при солнечном ударе:

- пострадавшего переносят в тень или укладывают в постель, дают обильное питьё, чтобы увеличить теплоотдачу, к голове прикладывают холодный компресс;

- при повышении температуры необходимо дать жаропонижающие препараты;

- обязательны покой и свежий воздух в прохладном, хорошо проветриваемом помещении;

- в тяжёлых случаях применяют обёртывание влажной простыней;

- в случае падения сердечной деятельности применяют сердечные средства;

- до прибытия врача необходимо продолжать делать охлаждающие процедуры или самим госпитализировать пострадавшего в больницу

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