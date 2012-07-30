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5 Новости » Общество В категориях:

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Под Керчью машина проехала по пляжу в море (видео)

В редакцию Керчь.ФМ постоянные читатели прислали видео, на котором они запечатлели, как по пляжу в Юркино проехался автомобиль среди отдыхающих, а затем и вовсе, заехал в море. «Вчера вечером семьей отдыхали в Юркино и наблюдали такую вот картину. Гражданин (местный) бесцеремонно проехал по пляжу среди отдыхающих, так ещё и заехал в море! Рядом дети бегают, беременная девушка! В то время, когда одних штрафуют просто за стоянку на песке , другие местные (господа) позволяют себе такое ДЕМОНСТРАТИВНО», - написали керчане.

Служба новостей Керчь.ФМ

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