В редакцию Керчь.ФМ постоянные читатели прислали видео, на котором они запечатлели, как по пляжу в Юркино проехался автомобиль среди отдыхающих, а затем и вовсе, заехал в море.
«Вчера вечером семьей отдыхали в Юркино и наблюдали такую вот картину. Гражданин (местный) бесцеремонно проехал по пляжу среди отдыхающих, так ещё и заехал в море! Рядом дети бегают, беременная девушка! В то время, когда одних штрафуют просто за стоянку на песке, другие местные (господа) позволяют себе такое ДЕМОНСТРАТИВНО», - написали керчане.
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