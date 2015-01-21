В редакцию Керчь.ФМ постоянный читатель прислал видео, снятое на регистратор. За два дня керчанин стал свидетелем сразу нескольких нарушений ПДД в городе.

Так, в Аршинцево машина не пропустила пешеходов, которые уже шли по пешеходному переходу, а на Буденного, когда водитель остановился пропустить инвалида, автомобиль сзади решил не останавливаться и проехал через пешеходный переход, когда там шел мужчина с тростью.

Также аварийная ситуация произошла на перекрёстке улицы Чкалова. Здесь водителя обогнали, когда уже началось движение на перекрестке.