В Керчи специалисты по разминированию Главного управления МЧС России по Республике Крым обезвредили фугасную авиационную бомбу времен Великой Отечественной войны. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Крыма, - передает Керчь.ФМ

Взрывоопасный предмет нашли местные жители в земле на открытой территории, недалеко от озера Соленое.

Для проведения операции по идентификации и обезвреживанию опасной находки на место прибыли специалисты отделения пиротехнических работ Специального морского отряда Главного управления МЧС России по Республике Крым. По прибытию на место выяснилось, что подозрительный предмет — это фугасная авиационная бомба весом 50 кг (ФАБ-50).

Спасатели успешно извлекли авиабомбу, прогрузили на специальный автомобиль и доставили на полигон. Там с соблюдением всех мер безопасности предмет уничтожили.

После подрыва проведено повторное обследования территории на наличие иных взрывоопасных предметов, которые обнаружены не были. В операции было задействовано 4 человек личного состава и 2 единицы техники.

Напомним, в крепости Керчь снова обнаружили 2 фугасные авиабомбы

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