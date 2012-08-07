В Керчи на улице Свердлова спилили ветки деревьев. Спили часть деревьев, чтобы они не мешали линиям электропередач. Ветки оставили на тротуаре и не убирают уже второй день, - передает Керчь.ФМ
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В Керчи на улице Свердлова спилили ветки деревьев. Спили часть деревьев, чтобы они не мешали линиям электропередач. Ветки оставили на тротуаре и не убирают уже второй день, - передает Керчь.ФМ
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