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5 Новости » Общество В категориях:

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В Керчи обрезанные вдоль дороги ветки деревьев вторые сутки не убирают

В Керчи на улице Свердлова спилили ветки деревьев. Спили часть деревьев, чтобы они не мешали линиям электропередач. Ветки оставили на тротуаре и не убирают уже второй день, - передает Керчь.ФМ

Служба новостей Керчь.ФМ

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