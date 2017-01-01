Заместитель Председателя Совета министров Республики Крым Юрий Гоцанюк с рабочим визитом посетил Ленинский район, где осмотрел ряд объектов, на которых производилась добыча полезных ископаемых с нарушением действующего законодательства.

Об этом сообщает пресс-служба Правительства Крыма, - передает Керчь.ФМ

В частности, вице-премьер осмотрел Бондаренковский карьер пильных известняков, Краснопартизанское месторождение флюсового известняка, а также ООО «Лама» в пгт. Багерово, которое занимается добычей песков на карьере открытым безвзрывным способом посредством специализированной техники.

«Были выявлены объекты, на которых производилась добыча полезных ископаемых с нарушением действующего законодательства. На Бондаренковском карьере пильных известняков, в Северной части которого имеются запасы полезных ископаемых, был выявлен факт несанкционированного складирования отходов», - сообщил Юрий Гоцанюк.

Также по информации вице-премьера, установлено наличие договорных отношений между ООО «Инсайт» и ООО «ТТС «Рокада» на прием грунтов. Действия ООО «Инсайт-2007» по заключению такого договора при отсутствии разрешительной документации на проведение работ по рекультивации нарушенных земель содержат признаки состава уголовного преступления. Что касается ООО «Лама» - проведены работы, связанные с нарушением почвенного покрова.

Юрий Гоцанюк также отметил, что по итогам составили административные акты, которые будут направлены в правоохранительные органы для привлечения нарушителей к ответственности и дано поручение соответствующим службам активизировать работу по пресечению указанных фактов.

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