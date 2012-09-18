С этого учебного года гимназия № 2 им Короленко, которая привычно располагалась в самом центре Керчи, начнет учебный процесс сразу в трех школах города. Об этом редакции Керчь.ФИ рассказала директор гимназии Татьяна Бойко.

«Временное изменение нашего местоположения никоим образом не влияет на учебный процесс. Все дети будут продолжать обучение по гимназической программе. Единственное изменение – это время начала учебы – с 8.30, а не с 8.00, как это было раньше. Зато все дети будут учиться в первую смену», - рассказала директор гимназии.

Как мы сообщали ранее, младшие классы гимназии со второго полугодия прошлого учебного года переехали в помещение школы № 25. С 1 сентября средняя школа гимназии будет обучаться на базе школы № 5, а старшеклассники – с 9 по 11 класс – на базе школы № 2.

«Мы долго дискутировали на тему расположения наших классов. При выборе мы опирались на приближенность к центру города, безопасность и доступность, а также возможность донорской школы безболезненно для себя предоставить помещения для наших гимназистов. Необходимо добавить, что у нас сохранился педагогический коллектив, все оборудование, включая класс информатики, мы перевезли по месту нового учебного процесса», - добавила Бойко.

Директор гимназии уточнила, что в школе № 2 гимназисты будут занимать третий этаж за исключением 2 кабинетов. Там в ближайшее время будет подключен интернет с возможностью беспроводного свободного доступа для гимназистов.

«Интернет для наших учеников – это уже привычная и не обходимая составляющая, ведь у каждого ученика есть свой электронный журнал, за его заполняемостью следят наши преподаватели», - уточнила директор гимназии.

В 5 школе для гимназии выделили весь третий этаж. Так как там в самой школе имеется возможность, информатика будет преподаваться в их классе. Предметы, где предусмотрено обустройство лаборатории – это физика, химия, будут преподаваться в классах базовых школ.

Что касается младших классов, то юные гимназисты продолжат свое обучение на базе 25 школы. Там, как сказала Татьяна Бойко, также созданы все условия.

«В этом году мы также набираем первый класс. В августе объявлен дополнительный набор. В этом учебном году первоклассников-гимназистов в свой класс примет учитель-методист высшей категории Гайдукова Людмила Алексеевна», - сказала Бойко.

Для определения ребенка в 1 класс гимназии необходимо принести копию свидетельства о рождении, копии паспортов родителей, справку с места жительства и фотографию ребенка. Все вопросы можно задать по телефону 2-01-28.