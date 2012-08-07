Стационарный пункт весогабаритного контроля появится на трассе «Таврида» в районе села Фонтан (Ленинский район). Об этом сообщает Крыминформ, - передает Керчь.ФМ

Из документов следует, что весогабаритный пункт будет построен для контроля передвижения грузов, мониторинга интенсивности и состава транспортного потока крупногабаритных и тяжеловесных транспортных средств. Проект должен предусматривать устройство переходно-скоростных полос, выделенной полосы для взвешивания, площадок для остановки и стоянки транспортных средств, искусственного освещения. Кроме этого, планируется построить стоянку для задержанных транспортных средств с устройством освещения, ограждения и пунктом охраны, здание для работы стационарного пункта, установить оборудование для мгновенного взвешивания на подходах к пункту весогабаритного контроля, программное обеспечение и прочее оборудование.

Заказчиком конкурса является Служба автомобильных дорог Республики Крым. Максимальная цена контракта на разработку проектно-сметной документации – 5 млн руб. Документация должна быть разработана до 15 декабря текущего года. Работы финансируются из бюджета Крыма.

Напомним, в прошлом году под Керчью в тестовом режиме установили пост весогабаритного контроля для грузовиков