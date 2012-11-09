ГУП РК «Керченскому металлургическому заводу» кредиторы не захотели предоставлять 271 250 000 рублей под 15,5% годовых. Это следует из информации, размещённой на портале госзакупок, - передает Керчь.ФМ

«По окончании срока подачи заявок не подано ни одной заявки. Запрос предложений признан несостоявшимся», – говорится в сообщении по результатам определения итогов конкурса на предоставление кредита.

Завод хотел погасить кредит за три с половиной года (1279 дней) и с процентами отдать 500 млн руб. Погашать кредит собиралось предприятие с февраля 2018 года по январь 2021 года равными частями.

Деньги нужны заводу на пополнение оборотных средств для закупки материалов, оборудования, расчетов с поставщиками, выплаты заработной платы, оплаты налогов и сборов в бюджет и внебюджетные фонды.

Напомним, на Керченском металлургическом заводе новый директор. Но пока официально замена директоров на Керченском метзаводе не зарегистрирована