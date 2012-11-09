ГУП РК «Керченскому металлургическому заводу» кредиторы не захотели предоставлять 271 250 000 рублей под 15,5% годовых. Это следует из информации, размещённой на портале госзакупок, - передает Керчь.ФМ
Завод хотел погасить кредит за три с половиной года (1279 дней) и с процентами отдать 500 млн руб. Погашать кредит собиралось предприятие с февраля 2018 года по январь 2021 года равными частями.
Деньги нужны заводу на пополнение оборотных средств для закупки материалов, оборудования, расчетов с поставщиками, выплаты заработной платы, оплаты налогов и сборов в бюджет и внебюджетные фонды.
Напомним, на Керченском металлургическом заводе новый директор. Но пока официально замена директоров на Керченском метзаводе не зарегистрирована
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