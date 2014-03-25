Керченский металлургический завод в скором времени получит оборотные средства для развития производственных мощностей. Об этом сообщил заместитель Председателя Совета министров Республики Крым Юрий Гоцанюк в ходе рабочей поездки на предприятие, - сообщает пресс-служба Правительства Крыма, - передает Керчь.ФМ

«В сентябре месяце металлургическое предприятие получит оборотные средства для начала производственной деятельности предприятия с целью закупки материалов и комплектующих, проведения обучения персонала, оплаты необходимых лимитов потребления энергоносителей, выплаты заработной платы сотрудникам и прочее», - отметил Юрий Гоцанюк.

Напомним, «Керченский металлургический завод» не получил в кредит более 270 млн рублей. на Керченском металлургическом заводе новый директор. Но пока официально замена директоров на Керченском метзаводе не зарегистрирована